В Варшаве самый большой протест против ограничения абортов, вышли 100 тысяч человек

Десятки тысяч протестующих вышли на улицы польской столицы Варшавы в пятницу в рамках крупнейшей демонстрации в связи с ограничением права на аборты.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.pl.

Организаторы и мэрия Варшавы заявили, что в женском марше приняли участие около 100 000 человек - чуть ли не самое большое количество за последние годы.

В пятницу вечером на фасаде Дворца культуры и науки в Варшаве появилась красная молния - символ протеста против усиления запрета абортов.

Во время акции протеста происходили беспорядки, в протестующих начали бросать файеры. Как сообщили оппозиционные политики, на демонстрантов напали националисты. Сотрудники полиции задержали более 30 человек, вооруженных дубинками или парализующим газом.

Множество демонстрантов также пришли в дом лидера партии власти "Право и справедливость", вице-премьер-министра Ярослава Качиньского, где уже была установлена ​​полицейская блокада.

Аналогичные протесты прошли и в других польских городах.

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Наибольшие протесты прошли в день, когда президент Польши Дуда предложил ослабить запрет абортов, позволив их в случае смертельных патологий плода.

23 октября Конституционный суд Польши объявил решение о том, что аборт из-за дефектов плода противоречит Конституции, установив правовую основу, которая равносильна почти полному запрету на прерывание беременности в стране.

После этого в Варшаве и всей стране начались акции протеста.

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