Протикарантинные беспорядки вспыхнули в историческом центре Флоренции

Во Флоренции около 20 человек были задержаны после протестов против коронавирусных мер, поскольку они переросли в жесткие столкновения с полицией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Задержание состоялось после того, как полиция не дала около 200 демонстрантов войти на известную историческую площадь Синьории, которая была центром политической жизни во времена Флорентийской республики.

На соседних улицах вспыхнули столкновения с полицейскими в спецобмундировании. Некоторые протестующие забросали полицию коктейлями Молотова, бутылками и камнями, перебрасывали мусорные баки и ломали камеры наблюдения.

В субботу мэр Флоренции жестко раскритиковал протестующих.

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"Мы прожили сюрреалистическую, страшную и мучительную ночь во Флоренции. Не так надо протестовать против своих жалоб, не так надо озвучивать свои страдания... Те, кто искажает город, должны заплатить", - написал мэр Флоренции Дарио Нарделли в Facebook в субботу утром.

На прошлой неделе протестующие вышли на улицы в разных городах Италии, критикуя новую серию мер борьбы с коронавирусом.

В последние дни протесты в нескольких городах стали жестокими, поскольку футбольные хулиганы, ультраправые активисты и другие обостряли ситуацию на мирных демонстрациях.