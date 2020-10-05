Латвия возвращает масочный режим в общественном транспорте

Латвия со среды, 7 октября, возвращает обязательство носить маску в общественном транспорте.

Об этом сообщает литовское Delfi, пишет "Европейская правда".

С этого дня пассажиры, за исключением детей в возрасте до 13 лет, должны надевать маску, закрывающую нос и рот. Исключение сделали также для людей, которые не могут полноценно двигать одной из рук или по состоянию здоровья имеют проблемы с координацией движений, людей с психическими расстройствами и тому подобное.

По решению правительства, ограничения вводят пока на один месяц - до 6 ноября включительно, надеясь таким образом замедлить рост числа заражений и избежать жестких карантинных запретов.

В конце этого срока планируют посмотреть, как ограничение повлияло на статистику заболеваемости. Если количество заражений стабилизируется или уменьшится, масочный режим могут снова отменить, но если пойдет вверх - не исключают следующих ограничений.

В течение последней недели в Латвии зарегистрировали наибольшие показатели новых заражений за все время эпидемии, наибольший 30 сентября - 95 случаев. За последние сутки сообщили о 40 новых больных и одного умершего.

С начала эпидемии в Латвии зарегистрировали 2126 подтвержденных заражений коронавируса и 39 смертей, 1307 больных уже выздоровели. За это время совершили около 337 000 тестов.