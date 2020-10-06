В Литве объяснили, почему дали деньги для покупки беспилотников режимом Лукашенко

В полиции Литвы утверждают, что не занимались непосредствено приобретением беспилотников для Беларуси, а только осуществили перевод средств Еврокомиссии, и это произошло до президентских выборов.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на LRT, об этом заявил главный комиссар полиции Ренатас Пожела.

По его словам, приобретение оборудования за европейские деньги осуществила уже белорусская сторона.

В рамках совместного проекта "Новые расследовательные технологии для исследования места событий и общественной безопасности" с бюджетом около 850 тыс. евро 52% средств предусматривались для Беларуси, 48% - для Литвы. Получив средства от ЕС, полиция Литвы, по своим контрактным обязательствам, перечислила белорусской стороне предусмотренную сумму.

"Роль литовской полиции на этом этапе завершилась. Далее, по нашим данным, белорусская сторона приобрела за полученные деньги 15 беспилотников ... Полиция не осуществляла никаких закупок, только выполнила свои контрактные обязательства, и это произошло до выборов в Беларуси 9 августа", - сказал он.

Пожела добавил, что закупки, осуществленные белорусскими органами, должны были контролироваться европейскими институтами. Кроме дронов, по его словам, закупили также ноутбуки.

Ренатас Пожела добавил, что Литва имеет еще два похожих проекты с Беларусью, также под эгидой Еврокомиссии, и учитывая последние события в стране их продолжение - под вопросом.

Заместитель министра иностранных дел Литвы Таутвидас Тамулевичюс сказал журналистам, что МВД Литвы приостановило все выплаты для белорусской стороны сразу же после президентских выборов.

По его словам, Литва имеет всего 80 подобных проектов с Беларусью или отдельными ведомствами, учреждениями и организациями, среди которых многие - на муниципальном уровне.

Перед этим брюссельское издание Euobserver обнародовало информацию, что литовская полиция передала беспилотники Белорусскому государственному комитету судебной экспертизы 16 сентября - в разгар протестных акций.

Активисты оппозиции выразили опасения, что беспилотники могут быть использованы против них, например, для идентификации отдельных протестующих, что приведет к арестам.