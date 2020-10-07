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В Италии будут штрафовать до 1000 евро за пребывание без маски на улице

Среда, 7 октября 2020, 14:27

В Италии увеличили максимальный штраф за не ношение масок в общественных местах  до 1000 евро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Согласно новому указу, ношение маски в Италии станет обязательным всякий раз при выходе из дома, в любое время дня и во всех частях страны.

Правительство также повысило штрафы за отказ носить маску до 400-1000 евро, при этом были развернуты полицейские патрули для проверки соблюдения правил на улицах.

Компании, которые не соблюдают правила в своих помещениях, могут быть оштрафованы на сумму до 1000 евро и рискуют быть закрытыми на срок до 30 дней.

В новом постановлении, одобренном итальянским парламентом в среду утром и вступающим в силу с четверга, указывается, что люди должны всегда носить маску, используя ее "даже на открытом воздухе, когда находятся рядом с другими людьми, не принадлежащими к той же семье".

Таким образом, штраф не предполагается, например, за прогулку по сельской местности со своим супругом или соседом по дому без маски.

Дети до шести лет и люди с особыми ограниченными возможностями освобождены от ношения маски, как и все, кто тренируется в одиночку на открытом воздухе.

Разрешено снимать маску при употреблении пищи в ресторанах и кафе, которые должны держать клиентов на расстоянии не менее метра.

Новое правило ужесточает предыдущее требование носить маски в общественных местах внутри помещений и на открытом воздухе с 18:00 до 6:00. И до сих пор максимальная сумма штрафа составляла 400 евро.

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