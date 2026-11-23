В французском Шамони со следующего лета планируется ограничить количество туристов, посещающих маршруты в национальный парк с видами на Монблан и голубые ледники.

Об этом заявил мэр Шамони Франсуа-Ксавье Лаффин, передает The Guardian, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, летом до 4 тысяч туристов ежедневно поднимаются пешком или на канатной дороге к озерам, расположенным высоко в природном заповеднике "Эгюй-Руж".

С 2020 года количество посетителей этого места выросло более чем вдвое, что испортило впечатления от отдыха и оставило после себя следы мусора, угрожающие окружающей среде и дикой природе.

Теперь Шамони планирует стать первым населённым пунктом в Альпах, который введёт квоты на посетителей, чтобы ограничить количество туристов в окрестностях озёр Лак-Блан и Лак-де-Шезер.

Лаффин заявил, что с июня следующего года туристы должны будут заранее бронировать посещение этой местности. После бронирования они получат QR-код, который предоставит им доступ.

Отмечается, что план, который требует окончательного утверждения местным префектом, ограничит количество посетителей в районе Лак-Блан до 600–1 000 человек в день в течение четырех месяцев – с июня по сентябрь.

Он отметил, что цель заключается в том, чтобы "сохранить заповедник", добавив, что посещение гор, как и прежде, будет бесплатным, но с определёнными условиями.

Мэр подчеркнул, что массовый туризм оказывает значительное влияние на окружающую среду, дикую природу и удовольствие посетителей от пребывания в заповеднике. По словам Лаффина, совет рассматривает возможность введения дополнительных правил в других районах.

Кристиан Шверер, директор Агентства по охране природы Верхней Савойи, которое управляет заповедником, рассказал, что на въездах в заповедник будут "эко-охранники", которые будут проверять, забронировали ли люди билеты.

"Если нет, их могут оштрафовать, хотя наша цель – избежать штрафов, обеспечив, чтобы люди знали об этом заранее и не могли сказать, что их не предупреждали", – сказал он.

В конце октября в Словении с Триглавского ледника – одного из последних в стране – исчез последний участок льда.

В августе в Италии из-за жаркой погоды закрыли последнюю до сих пор доступную локацию для катания на лыжах летом – ледник Стельвио.

В прошлом году сообщалось, что за 60 лет в итальянских Альпах исчезли ледники площадью, равной озеру Комо.