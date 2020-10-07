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Италия продлила чрезвычайное положение из-за пандемии до 31 января

Среда, 7 октября 2020, 16:59

Правительство Италии своим постановлением продлило чрезвычайное положение, введенное в связи с коронавирусом, до 31 января 2021 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на итальянское агентство Ansa.

Срок действия нынешнего положения о чрезвычайном положении истекает 15 октября, однако эпидемиологи предложили продлить его на более длительный срок.

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Чрезвычайное положение дает правительству больше полномочий и позволяет обходить бюрократические процедуры в принятии решений, обычно требующих много времени.

Как уже сообщалось, в Италии также стало обязательным ношение маски каждый раз при выходе из дома, в любое время дня и во всех частях страны.

При этом максимальный штраф за отсутствие маски в общественных местах увеличили до 1000 евро.

Кроме того, теперь стало обязательным носить маску во всех закрытых помещениях, кроме дома.

За последние два месяца в Италии наблюдается увеличение числа новых случаев заболевания. Хотя их количество все еще намного ниже, чем в других крупных европейских странах, таких как Франция, Испания и Великобритания.

Италия стала первой страной Европы, которая больше всего пострадала от коронавируса этой весной.

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