Европарламент призвал создать механизм для защиты демократии в государствах-членах

Европарламент считает, что ЕС должен создать механизм по демократии, верховенству права и основным правам и свободам в государствах-членах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на текст резолюции, принятой в среду большинством членов Европарламента.

Евродепутаты подчеркнули, что Евросоюз основан на ценностях демократии, верховенства права и прав человека, и напомнили, что ЕС включил в свои критерии вступления то, что членство требует от страны-кандидата достижения стабильности институтов, гарантирующих эти ценности.

Доклад, подготовленный словацким депутатом Европарламента от группы Renew Europe Михалом Симечкой, показывает, что ЕС структурно слабо подготовлен к борьбе с нарушениями демократических стандартов, основных прав и верховенства права, а также с ухудшением ситуации в государствах-членах. Именно поэтому большинство евродепутатов выступила за новый ежегодный цикл мониторинга верховенства права в качестве превентивного и корректирующего инструмента. Так называемый ежегодный цикл мониторинга ценностей ЕС также будет содержать рекомендации для отдельных стран со сроками и целями для реализации.

Невыполнение рекомендаций приведет к санкциям, таким как запуск процедуры, предусмотренной статьей 7, или приостановление финансирования ЕС.

Не называя ни одной страны поименно, автор доклада делает вывод о том, что некоторые государства-члены все еще не в полной мере уважают права, например, ЛГБТ, которые не защищены от ненависти и дискриминации.

Резолюция на основе доклада была одобрена фракциями Европейской народной партии, социалистами и демократами, Renew Europe и "зелеными". Большинство Европейских консерваторов и реформистов (ECR) были против нее - они считают, что за завесой борьбы за верховенство права скрывается следующий этап федерализации ЕС.

Евродепутаты проголосовали за новый механизм 521 голосом против 152, 21 воздержался.

Резолюция Европарламента не имеет обязательной юридической силы.