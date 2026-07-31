Украинские спасатели отправились во Францию тушить лесные пожары
Утром 31 июля украинские спасатели отправились во Францию, чтобы помочь в борьбе с масштабными лесными пожарами, бушующими в стране.
Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Иван Выгивский в своем официальном Telegram-канале, пишет "Европейская правда".
Во Францию направлен сводный отряд из 70 спасателей и 15 специализированных автомобилей. Они отправились на помощь по поручению президента Украины Владимира Зеленского и в рамках Механизма гражданской защиты ЕС.
Накануне Выгивский провел онлайн-беседу с министром внутренних дел Франции Лораном Нуньесом. Чиновники обсудили детали работы украинской команды спасателей во Франции.
Также в случае дополнительной необходимости Украина готова направить на помощь в тушении лесных пожаров авиацию Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), добавил Выгивский.
По словам министра, спасатели ГСЧС обладают уникальным опытом работы в чрезвычайно сложных условиях, ведь ежедневно ликвидируют последствия российских атак, тушат масштабные пожары, проводят поисково-спасательные операции и работают в зонах постоянной опасности.
"Несмотря на вызовы полномасштабной войны и десятки ежедневных обстрелов, Украина всегда готова прийти на помощь тем, кто рядом с нами в самые тяжелые времена", – подчеркнул министр.
29 июля президент Владимир Зеленский сообщил, что во время разговора с французским президентом Эммануэлем Макроном предложил Франции помощь в борьбе с лесными пожарами.
Спецвертолеты из Чехии и Словакии уже начали работать бок о бок с французскими пожарными в южном департаменте Вар.
Бельгия прислала спецтехнику и 30 военных для борьбы с пожарами во Франции.
Лесные пожары, продолжающиеся в Испании и Франции, вынудили сотни тысяч людей эвакуироваться и выжгли огромные участки земли.