Украинские спасатели отправились во Францию тушить лесные пожары

Утром 31 июля украинские спасатели отправились во Францию, чтобы помочь в борьбе с масштабными лесными пожарами, бушующими в стране.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Иван Выгивский в своем официальном Telegram-канале, пишет "Европейская правда".

Во Францию направлен сводный отряд из 70 спасателей и 15 специализированных автомобилей. Они отправились на помощь по поручению президента Украины Владимира Зеленского и в рамках Механизма гражданской защиты ЕС.

Накануне Выгивский провел онлайн-беседу с министром внутренних дел Франции Лораном Нуньесом. Чиновники обсудили детали работы украинской команды спасателей во Франции.

Также в случае дополнительной необходимости Украина готова направить на помощь в тушении лесных пожаров авиацию Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), добавил Выгивский.

По словам министра, спасатели ГСЧС обладают уникальным опытом работы в чрезвычайно сложных условиях, ведь ежедневно ликвидируют последствия российских атак, тушат масштабные пожары, проводят поисково-спасательные операции и работают в зонах постоянной опасности.

"Несмотря на вызовы полномасштабной войны и десятки ежедневных обстрелов, Украина всегда готова прийти на помощь тем, кто рядом с нами в самые тяжелые времена", – подчеркнул министр.

29 июля президент Владимир Зеленский сообщил, что во время разговора с французским президентом Эммануэлем Макроном предложил Франции помощь в борьбе с лесными пожарами.

Спецвертолеты из Чехии и Словакии уже начали работать бок о бок с французскими пожарными в южном департаменте Вар.

Бельгия прислала спецтехнику и 30 военных для борьбы с пожарами во Франции.

Лесные пожары, продолжающиеся в Испании и Франции, вынудили сотни тысяч людей эвакуироваться и выжгли огромные участки земли.