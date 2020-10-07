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Берлин уже говорит о неизбежных санкциях за Навального, но еще дает РФ шанс

Среда, 7 октября 2020, 14:38

Глава МИД Германии Хайко Маас пригрозил России новыми санкциями, если она не прояснит, что случилось в деле Навального.

Об этом Маас заявил в своем Twitter в среду 7 октября, сообщает "Европейская правда".

"Если Россия не прояснит, что произошло в деле Навального, и не предоставит информацию, то адресные и пропорциональные санкции против виновных с российской стороны будут неизбежны. Общая реакция будет согласована в ЕС и ОЗХО", - написал Маас.

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Напомним, 6 октября ОЗХО обнародовала заключение об отравлении Алексея Навального. В нем указано, что в биоматериалах российского оппозиционера обнаружили следы агента, похожего на другие из группы "Новичок". 

После этого правительство Германии заявило, что в ближайшие дни обсудит "следующие шаги" с ОЗХО и европейскими партнерами.

Россия назвала выводы ОЗХО об отравлении Навального "фантастической историей".

14 сентября представитель немецкого правительства сообщил, что лаборатории во Франции и Швеции подтвердили отравления Навального нервным агентом из группы "Новичок".

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