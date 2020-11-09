Два разработчика вакцины от коронавируса говорят о 90% её эффективности

Компании BioNTech и Pfizer, которые совместно разрабатывают будущую вакцину от коронавируса, по предварительным результатам исследований заявили о ее эффективности в 90% случаев.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Предварительный анализ осуществили после того, как 94 участников испытаний заболели коронавирусом - после этого сравнили, сколько людей получили настоящую вакцину, а сколько - плацебо. Волонтерам вкололи две дозы вакцины или плацебо с интервалом в три недели. Всего в исследованиях принимают участие около 44 тысяч человек.

Чтобы уточнить эффективность, Pfizer продолжит испытания до времени, когда количество больных коронавирусом среди участников испытания достигнет 164. Кроме того, планируется проверить, как вакцинация повлияла на тяжесть заболевания.

Компании также заявили, что пока не обнаружилисущественных замечаний к безопасности вакцины и уже в ноябре подадут вакцину на утверждение американским регулятором (US FDA).

Pfizer и BioNTech - одни из ряда разработчиков будущей вакцины от коронавируса. Еврокомиссия уже предварительно законтрактовала у них 200 млн доз для стран ЕС. Также компании имеют контракт с США, Британией, Канадой и Японией.

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