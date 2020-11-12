Во время столкновений в Варшаве пострадали 35 полицейских

В результате столкновений во время Марша независимости в Варшаве ранения получили 35 полицейских, часть из них находится в больнице.

Об этом заявил представитель полиции Варшавы Сильвестр Марчак, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVN24.

"В последнее время на улицах Варшавы проходит много акций протеста. Во всех этих собраниях, когда мы имеем дело с актами агрессии и нападениями на полицейских, полиция всегда применяет меры принуждения. В этот момент самое важное для полицейских - это безопасность самого полицейского и его коллеги, который стоит рядом с ним. Крайне важно, чтобы полицейские решительно отреагировали на агрессию. Тот, кто утверждает, что это провокация, просто пытается оправдать поведение хулиганов", - сказал Марчак.

Во время пресс-конференции утром в четверг он добавил, что во время марша независимости были ранены 35 полицейских.

"У нас есть травмы спины, головы, у одного сломана рука. На данный момент три человека находятся в больнице. Это четко показывает подход некоторых людей, участвовавших во вчерашних событиях", - сказал Марчак.

По данным польских СМИ, по меньшей мере несколько сотен человек были задержаны после марша независимости в Варшаве 11 ноября.

Как сообщалось, в Варшаве произошли столкновения участников традиционного ежегодного Марша независимости с полицией.

Во время марша, недалеко от Понятовского моста, участники запустили несколько петард в окно квартиры, где висел радужный флаг. В квартире возник пожар.