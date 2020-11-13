ЕС возмутился насильственной смертью белорусского активиста и предупредил о санкциях

Европейский Союз выразил возмущение из-за смерти белоруса Романа Бондаренко, который умер в четверг в больнице после избиения.

Соответствующее заявление в пятницу обнародовал представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, сообщает "Европейская правда".

"12 ноября 31-летний Роман Бондаренко умер после нескольких часов операции в больнице Минска в результате серьезных травм, полученных, по имеющимся сведениям, из-за жестокости милиционеров в штатском. Это возмутительный и позорный результат действий белорусских властей", - говорится в заявлении.

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ЕС заявляет, что белорусские власти не только прямо и жестоко репрессирует собственное население, но и создали среду, в которой могут происходить такие беззаконные насильственные действия.

"Европейский Союз выражает свои глубочайшие соболезнования семье и друзьям господина Бондаренко. ЕС солидарен со всеми белорусами, которые пострадали и продолжают страдать от рук белорусских властей после фальсифицированных президентских выборов 9 августа", - говорится в заявлении.

В заявлении напоминается, что ЕС уже ввел санкции в отношении 55 лиц, виновных в насильственных репрессиях и запугивании, в частности против Лукашенко, и готов ввести дополнительные санкции.