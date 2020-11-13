Следком Беларуси говорит, что погибший от побоев Бондаренко был пьян

Следственный комитет Беларуси заявил, что у 31-летнего Романа Бондаренко, который умер в четверг после избиения из-за конфликта с бело-красными лентами, была диагностирована "алкогольная интоксикация".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на tut.by.

"По данным следствия, 11 ноября в милицию поступило сообщение о том, что во дворе дома на улице Червякова в Минске произошла драка между агрессивно настроенными местными жителями, которые вешают ленты, и лицами, которые их снимают", - заявили в Следкоме.

В ведомстве сообщили, что прибывшие милиционеры "обнаружили мужчину с телесными повреждениями и признаками алкогольного опьянения". "Минчанин был осмотрен медиками, после чего госпитализирован в учреждение здравоохранения, где при первичном осмотре наряду с телесными повреждениями у него диагностировали алкогольную интоксикация", - отметили в Следкоме.

Врачи больницы скорой медицинской помощи и медицинские документы эту информацию опровергают, пишет издание.

"У Романа было ноль промилле алкоголя, вообще ничего не нашли", - прокомментировал один из медиков больницы скорой медицинской помощи.

Также сразу после заявления Следкома телеграм-канал "Белые халаты" опубликовал фотографию заключения, на которой видно, что в крови Романа Бондаренко не было алкоголя.

Роман Бондаренко вышел во двор вечером 11 ноября, когда неизвестные в масках приехали на бусах снимать бело-красно-белые ленты с забора.

Началась драка. Очевидцы говорят, что Романа с силой оттолкнули, он ударился головой. Затем парня увезли на микроавтобусе. Через полтора часа избитого доставили в больницу скорой медицинской помощи с отеком мозга. Парень находился в критическом состоянии к вечеру четверга, вечером он умер.

В тот же вечер жители Минска в течение многих часов приезжали на место, откуда увезли Романа, чтобы почтить его память.