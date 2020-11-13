Facebook удалил страницу популярного в Польше политика, называвшего Украину врагом

Социальная сеть Facebook удалила страницу депутата парламента Польши Януша Корвина-Микке.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Rzeczpospolita.

На страницу Корвина-Микке были подписаны почти 780 000 пользователей и он был самым популярным польским политиком в Facebook.

По количеству читателей он опережал президента Анджея Дуду, у которого на 13 ноября было 755 000 подписчиков, и одного из лидеров президентских выборов 2020 года Шимона Головню, у которого около 700 000 читателей.

Корвин-Микке написал в Twitter, что его страница заблокирована "по совершенно непонятным причинам фашистами и большевиками".

Ранее отдельные записи Корвин-Микке регулярно блокировались администрацией Facebook за нарушение правил сообщества.

77-летний Корвин-Микке возглавляет ультраправую партию "Конфедерация". Премьер Польши Матеуш Моравецкий обвинял партию в связях с Россией.

Корвин-Микке в 2014-2019 годах был депутатом Европарламента от Польши. Он известен своими антиевропейскими и антиукраинскими высказываниями и пророссийской позицией.

Он поддерживал аннексию Крыма Россией и заявлял, что Польша готовила снайперов, которые расстреливали людей на Майдане. Он также заявлял, что Украина, а не Россия, является врагом Польши.

В конце 2015 году он прилетел в оккупированный Крым. На аннексированный Россией полуостров евродепутат отправился через Москву. В связи с этим ГПУ открыла против него производство.

Кроме того, во время выступления против введения единого билета для путешествий по странам Европы Корвин-Микке завершил свою речь нацистским приветствием.

Корвин-Микке попал под санкции Европарламента за оскорбление женщин.