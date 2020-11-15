Во Франкфурте полиция разогнала водометом коронаскептиков и их оппонентов

Полиция во Франкфурте-на-Майне в субботу разогнала участников двух демонстраций, коронаскептиков и их оппонентов, применив водометы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

14 ноября на площадь Ратенауплац вышли участники акции, организованной движением Querdenken, что выступает против карантинных ограничений. Практически одновременно состоялась еще одна контрдемонстрация, где было видно символику сторонников леворадикального движения "Антифа".

К вечеру полиция призвала участников акций Querdenken разойтись, особенно учитывая несоблюдение ими коронавирусных требований.

Когда митингующие отказались покидать площадь, полиция применила водометы.

ФОТО: BILD

Также были применены водометы против некоторых участников контрдемонстрации, которые так же отказались покинуть площадь.

ФОТО: BILD

Власти города обязали участников акции к соблюдению жестких противоэпидемических требований, в частности, ношению масок и соблюдению минимальной дистанции в два метра.

По данным местных властей, организаторы акции движения Querdenken сообщили сначала о 500 участниках, но впоследствии полиция насчитала около двух тысяч.

Относительно контрдемонстраций, то планировалось провести три таких мероприятия, где организаторы сообщили о 70 участниках.



