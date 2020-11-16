Тихановская анонсировала расширение белорусских санкций ЕС до более 200 имен

Бывшая кандидатка в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что страны ЕС готовятся расширить перечень персональных санкций в отношении Беларуси до более чем 200 имен.

Ее заявление распространила белорусская редакция "Радио Свобода", сообщает "Европейская правда".

В заявлении сказано, что команда Тихановской договаривается с другими странами о расширении и углублении санкционных списков.

"С прошлой недели мы активно работаем над экономическими санкциями против бизнеса и государственных компаний, которые кормят режим. Кроме того, ожидается, что страны ЕС расширят перечень персональных санкций до более 200 имен", - говорится в заявлении.

По словам Тихановской, ее команда стремится пересмотреть международные программы поддержки, "чтобы деньги поступали не напрямую режима, а непосредственно белорусскому обществу".

Кроме того, говорит Тихановская, идет работа над тем, чтобы "иностранные банки прекращали кредитовать и сотрудничать с белорусскими, в первую очередь государственными банками".

"Обсуждаем возможность отключения режима Лукашенко от системы Swift", - заявила оппозиционерка.

По данным СМИ, Евросоюз ускорил подготовку новых санкций в отношении Беларуси после смерти от избиения в Минске Романа Бондаренко. Ожидается, что министры иностранных дел Евросоюза дадут "зеленый свет" третьему пакету санкций ЕС в отношении Беларуси в четверг.

ЕС уже дважды расширял санкционный список в отношении Беларуси после августовских выборов президента. В частности, ЕС ввел санкции в отношении 55 лиц, виновных в насильственных репрессиях и запугивании. В частности, ЕС ввел санкции против Лукашенко.

Пока детали третьего пакета санкций, который рассмотрят министры на этой неделе, не известны.