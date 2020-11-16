Победа Санду позволит перезагрузить партнерство Украины и Молдовы - ОП

Результаты президентских выборов в Молдове открывают окно возможностей для перезагрузки украинско-молдавского партнерства.

Такое мнение высказал заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква в своей колонке - "Не только из-за Крыма: почему для Зеленского важно избрание Санду президентом Молдовы".

"По известным причинам в последние годы двусторонний диалог между Украиной и Молдовой значительно замедлился, а контакты на уровне глав государств вообще были поставлены на паузу. Крым - это Украина. Этот факт несомненный, и это важно для нашего государства и лично для президента Зеленского. Следовательно, победа Майи Санду является важной с точки зрения фиксации неизменности политики Кишинева по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах", - написал Жовква.

По его мнению, избрание Санду поможет активизировать политический диалог на уровне глав государств. Украина совместно с молдавскими партнерами готова рассмотреть вариант начала ежегодных встреч в формате Президентского совета.

Также, по мнению Жовква, следует объединить усилия для восстановления динамики торгово-экономического сотрудничества, испытавшего негативное влияние в связи с пандемией коронавируса. С этой целью необходимо инициировать проведение очередного заседания межправительственной украинско-молдавской комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества.

"Избрание Санду - это также подтверждение неизменности европейского выбора Молдовы, ее движения в направлении европейских реформ. Здесь наши подходы полностью совпадают. В частности, Украина и Молдова, наряду с Грузией, являются самыми активными участниками инициативы ЕС "Восточное партнерство", - считает Жовква.

Как уже сообщалось, Майя Санду победила во втором туре президентских выборов в Молдове после обработки 100% протоколов со всех избирательных участков.

Ее отрыв от действующего президента, пророссийского Игоря Додона - более 15%: 57,75% против 42,25%, а на зарубежных участках Санду поддержали более 90% граждан.

Додон "предварительно поздравил" свою оппонентку с победой, но заявил, что будет обжаловать результат выборов в суде за "невиданные фальсификации".

Подробнее об этом читайте в статье: Разгром Додона: как Майя Санду победила в Молдове и что это значит для Украины