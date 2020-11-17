Сотрудника пресс-службы Меркель обвинили в шпионаже

Генеральная прокуратура Германии предъявила обвинение в шпионаже в пользу Египта одному из сотрудников ведомства по печати и информации федерального правительства Германии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Его дело будет рассматриваться в Высшем земельном суде Берлина, заявили в Генпрокуратуре 16 ноября.

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Подозреваемый гражданин Германии и уроженец Египта Амин К. с 1999 года работал в отделе посещений ведомства по печати и информации федерального правительства Германии.

Его подозревают в том, что он с 2010 года работал на египетские спецслужбы, получая задания в посольстве Египта.

По данным следствия, у него не было доступа к секретным документам. Подозреваемый составлял для Египта доклады о внешней и внутренней политике Германии, пользуясь открытыми источниками и возможностями, которые он имел как сотрудник федерального ведомства, возглавляемого официальным представителем правительства Германии Штеффеном Зайбертом.

Еще в декабре 2019 года в его квартире провели обыск, однако сам подозреваемый до сих пор находится на свободе.

Согласно докладу Федерального ведомства по охране конституции за 2019 год, в Германии действуют две египетские разведслужбы - Служба общей разведки и Служба национальной безопасности. Их главными задачами является сбор информации о сторонниках египетской оппозиции, проживающих в Германии.