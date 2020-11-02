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МИД: Франция поддержала действия Зеленского в ответ на решение КСУ

Понедельник, 2 ноября 2020, 17:22

В Министерстве иностранных дел заявили, что глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан выразил поддержку "решимости президента" Зеленского в преодолении кризиса вокруг решения КСУ.

Об этом проинформировали в пресс-службе МИД по итогам беседы Кулебы с французским коллегой, сообщает "Европейская правда".

В МИД отметили, что Кулеба рассказал французскому коллеге о "разрушительных последствиях решения Конституционного суда Украины" для антикоррупционных реформ.

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Он заверил французского дипломата, что президент и правительство "решительно настроены защитить эффективную работу антикоррупционной инфраструктуры и другие реформы".

"В свою очередь, Ле Дриан отметил, что Франция поддерживает решимость, с которой президент Украины Владимир Зеленский начал действовать в этой ситуации", - говорится в сообщении МИД в понедельник.

Напомним, 27 октября Конституционный суд принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

Президент Владимир Зеленский заверил, что система электронного декларирования в Украине будет работать, а ее демонтаж никогда не будет воспринят ни украинским обществом, ни партнерами в ЕС.

В Европейском Союзе обеспокоены последними решениями Конституционного суда Украины о деятельности антикоррупционных органов, и это может стать основанием для временного приостановления безвиза.

Подробнее об этом - в редакционной статье "Коррупционный суд Украины: почему скандальное решение КС разрушает не только безвизовый режим"

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Франция Зеленский МИД
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