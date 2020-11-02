Глава МИД пообещал разобраться с недопуском украинцев в Беларусь для трансплантации

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что поручил прояснить информацию о недопуске в Беларусь украинцев, которые оплатили трансплантацию в белорусских больницах, и решить проблему.

Об этом Кулеба написал в своем Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Я уже поручил нашему посольству в Беларуси выяснить все обстоятельства ситуации и максимально способствовать ее решению", - написал Кулеба.

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Он посоветовал гражданам при возникновении проблем с въездом для лечения обращаться в посольство Украины в Беларуси.

"Мы приложим все усилия, чтобы решить проблему", - пообещал министр.

Ранее СМИ сообщили, что белорусские пограничники не пропускают на территорию Беларуси граждан Украины, которые готовятся к уже оплаченной пересадки почки в Минске и Бресте.

С 1 ноября Беларусь официально временно приостановила пересечение границы для въезда иностранных граждан и лиц без гражданства в автомобильных пунктах пропуска, пунктах упрощенного пропуска, пунктах пропуска на железнодорожных станциях, пунктах пропуска в речных портах для предотвращения распространения инфекции, вызванной COVID-19.

Из-за ограничений, введенных Беларусью, пассажиропоток на границе с Украиной упал на 15%. На этих выходных белорусская сторона не пропустила и вернула на территорию Украины 20 граждан Украины и 2 иностранцев.