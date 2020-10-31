Словакия тестирует все население на COVID: в городах длинные очереди

В Словакии в субботу началось общенациональное тестирование населения на наличие коронавируса - люди с самого утра выстроились в длинные очереди.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.

Места, где можно сдать анализ, начали работать в 7 утра и закроются в 22 вечера. В городах с самого утра начали формироваться пробки и очереди желающих сдать тест, что можно будет сделать в рамках первого этапа тестирования также и в воскресенье, 1 ноября.

В некоторых местах, в частности в Братиславе, в очереди пришлось ждать часами. К операции на помощь медикам привлечена армия.

Люди проходят быстрое тестирование на антиген, результаты которого сообщают в запечатанном конверте в течение 15-30 минут. Тесты на антиген дают быстрые результаты, но не считаются столь надежными, как ПЦР-тест.

Правительство хочет проверить на COVID-19 всех, кто старше 10 лет. Президент Словакии Зузана Чапутова уже заявила, что считает эту идею неосуществимой. Накануне командам, которые проводят тестирование, не хватало персонала.

Если человек получит положительный результат теста, он должен самоизолироваться на 10 дней. Тот, кто отказывается сдать тест, тоже должен самоизолироваться, за нарушение карантина грозит штраф.

Человек с отрицательным результатом теста освобождается от комендантского часа, который будет введен с понедельника.

Население Словакии составляет около 5,5 млн человек. Словакия является первой страной такого размера, которая проводит общенациональное тестирование.

Пилотные тестирования первых четырех округов проходили в минувшие выходные. Второй этап тестирования запланирован на 7-8 ноября.