На Сицилии провели масштабную операцию против мафии, десятки задержанных

Итальянская полиция в понедельник обыскала 12 рынков наркотиков в сицилийском городе Катания, арестовала 80 человек и взяла под следствие 101 человека.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

Карабинеры заявили, что они "ликвидировали 12 крупных рынков наркотиков" в рабочем районе Сан-Джованни: "Этот квартал является историческим оплотом наркотрафика и торговли наркотиками в восточном сицилийском городе".

По данным полиции, 101 человек был взят под следствие по подозрению в связях с мафией, незаконном обороте наркотиков, распространении наркотиков и незаконном хранении оружия.

По словам полиции, различные банды были территориально автономные, но находились под контролем группы "Ницца", принадлежащий доминирующему в Катанииклану Коза Ностра, семьи Сантапаола-Эрколано, которой руководил из тюрьмы супербосс Бенедетто "Нитто" Сантапаола.

В операции было задействовано более 400 карабинеров из провинциального командования Катании.

По данным полиции, среди 80 арестованных были двое несовершеннолетних.

Заместитель министра обороны Анджело Тофало поздравил карабинеров с успехом операции, получившей название "Скандербег".

"Еще один тяжелый удар был нанесен по преступным и мафиозным организациям", - сказал он.