На Сицилии провели масштабную операцию против мафии, десятки задержанных
Итальянская полиция в понедельник обыскала 12 рынков наркотиков в сицилийском городе Катания, арестовала 80 человек и взяла под следствие 101 человека.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.
Карабинеры заявили, что они "ликвидировали 12 крупных рынков наркотиков" в рабочем районе Сан-Джованни: "Этот квартал является историческим оплотом наркотрафика и торговли наркотиками в восточном сицилийском городе".
По данным полиции, 101 человек был взят под следствие по подозрению в связях с мафией, незаконном обороте наркотиков, распространении наркотиков и незаконном хранении оружия.
По словам полиции, различные банды были территориально автономные, но находились под контролем группы "Ницца", принадлежащий доминирующему в Катанииклану Коза Ностра, семьи Сантапаола-Эрколано, которой руководил из тюрьмы супербосс Бенедетто "Нитто" Сантапаола.
В операции было задействовано более 400 карабинеров из провинциального командования Катании.
По данным полиции, среди 80 арестованных были двое несовершеннолетних.
Заместитель министра обороны Анджело Тофало поздравил карабинеров с успехом операции, получившей название "Скандербег".
"Еще один тяжелый удар был нанесен по преступным и мафиозным организациям", - сказал он.