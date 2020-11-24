Венгрия обсуждает, чем ответить Украине на запрет въезда ее чиновнику

В Венгрии обдумывают ответ на решение Украины запретить въезд венгерскому высокопоставленному чиновнику Иштвану Греже.

Об этом сообщил сам Грежа, намекнув, каким может быть этот ответ, пишет "Европейская правда".

Чиновник подтвердил на своей Facebook-странице, что во вторник утром он не смог попасть в Украину из-за запрета въезда. Он пообещал предоставить больше деталей позже.

Вместе с тем Грежа намекнул, каким может быть ответ на шаг Киева со стороны Будапешта. Он отметил, что венгерская сторона обсуждает, "сохранять ли украинское отделение в Ньиредьхазе".

Очевидно, речь идет о кафедре украинского языка и культуры, которую открыли в венгерском городе Ньиредьхаза в 2017 году.

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Иштван Грежа является уполномоченным венгерского министра, ответственным за развитие сотрудничества между областью Саболч-Сатмар-Берег и Закарпатьем.

Ранее ЕП стало известно из нескольких источников, что во вторник утром Грежу не пустили в Украину на пункте пропуска "Лужанка" в Закарпатской области.

Министерство иностранных дел Украины объяснил отказ тем, что Грежа вопреки закону занимался предвыборной агитацией в Украине.

26 октября Украина запретила въезд двум высокопоставленным лицам из Венгрии из-за агитации венгерского правительства в Закарпатской области во время избирательной кампании на местных выборах вопреки международным нормам, запрещающим вмешательство во внутреннюю политику других государств.