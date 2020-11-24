В Украину не пустили венгерского топ-чиновника, ответственного за Закарпатье

Украинские пограничники развернули на границе венгерского политика Иштвана Грежу, которому запрещен въезд в Украину из-за вмешательства венгерского правительства в местные выборы.

Об этом "Европейской правде" стало известно из нескольких источников.

Во вторник утром Грежа прибыл на пункт пропуска "Лужанка" в Закарпатской области, где пограничники проинформировали его о запрете на въезд и не позволили пересечь границу. КПП "Берегшурань-Лужанка" – ближайший к городу Берегово с самой многочисленной венгерской общиной в Украине.

По информации ЕвроПравды, украинская сторона знала о запланированном визите. Будапешт накануне отправил ноту, в которой "проинформировал" Украину о запланированном визите Грежи. Впрочем, стоит отметить, что в Венгрии из неофициальных источников знали, что этому чиновнику недавно запрещен въезд в страну - информация об этом была известна даже в экспертных кругах. Поэтому, вероятно, венгры предполагали его недопуск на границе.

После примерно часового ожидания чиновник вернулся в Венгрию, свидетельствуют источники ЕП. Официальных заявлений сторон пока не поступало.

Грежа - уполномоченный венгерского министра, ответственный за развитие сотрудничества между областью Саболч-Сатмар-Берег и Закарпатьем.

Напомним, 26 октября Украина запретила въезд двум высокопоставленным лицам из Венгрии из-за агитации венгерского правительства в Закарпатской области во время избирательной кампании на местных выборах вопреки международным нормам, запрещающие вмешательство во внутреннюю политику других государств.

Официально имена лиц не назывались, но из источников было известно, что это Иштван Грежа и госсекретарь Венгрии, ответственный за национальную политику в венгерском правительстве Арпад Янош Потапи.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто тогда называл решение "жалким и бессмысленным", однако впоследствии стороны сообщили о примирении. В частности, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что договорился с Венгрией "перевернуть страницу" и возобновить сотрудничество.

В день голосования на местных выборах в Украине, 25 октября, Сийярто распространил призыв к украинским венграм голосовать за одну из партий, участвующих в местных выборах на Закарпатье - КМКС (Общество венгерской культуры Закарпатья), а также призвал поддержать на выборах мэра Берегово действующего мэра, представителя венгерской общины Золтана Бабяка.