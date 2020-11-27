Скандальный министр образования Польши заявил, что в ЕС с моралью "хуже, чем в СССР"
Министр образования Польши Пшемыслав Чарнек заявил, что в ЕС царит "цивилизация смерти", если там поддерживают право на аборт, и сейчас моральный уровень в Европе "хуже, чем в СССР".
Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в эфире TVP.
Комментарий Чарнека появился в контексте принятой в четверг 26 ноября резолюции Европарламента, которой парламентарии осудили решение о фактическом запрете абортов в Польше и заявили, что это решение Конституционного суда ставит под угрозу жизни.
"Мы должны признать одну вещь по поводу реальных взглядов ЕС. Это цивилизация смерти, от которой нас предостерегал Иоанн Павел II... Если Европа переживает из-за права на контрацепцию, права на аборты - то есть на убийство, а не того, что европейцев не рожают, - это кульминация цивилизации смерти", - заявил Пшемыслав Чарнек.
Он добавил, что европейцы с такой позицией "имеют такие же марксистские корни, как большевистский коммунизм или немецкий национальный социализм" и Европа скатилась до уровня "хуже, чем при СССР и коммунистах".
Чарнек подчеркнул, что Европарламент "не имеет права" оценивать законность решений в Польше.
"У нас есть решение Конституционного суда. И давайте руководствоваться им, какие бы глупости мы не слышали от европейцев, представляющих цивилизацию смерти. Давайте руководствоваться верховенством права и польским законом в тех вопросах, где ЕС не имеет никакой компетенции", - заявил он.
Пшемыслав Чарнек ранее прославился заявлением о том, что ЛГБТ "не равны нормальным людям".
Комиссия Сейма по вопросам депутатской этики впоследствии вынесла ему выговор за это.
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