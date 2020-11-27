Скандальный министр образования Польши заявил, что в ЕС с моралью "хуже, чем в СССР"

Министр образования Польши Пшемыслав Чарнек заявил, что в ЕС царит "цивилизация смерти", если там поддерживают право на аборт, и сейчас моральный уровень в Европе "хуже, чем в СССР".

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в эфире TVP.

Комментарий Чарнека появился в контексте принятой в четверг 26 ноября резолюции Европарламента, которой парламентарии осудили решение о фактическом запрете абортов в Польше и заявили, что это решение Конституционного суда ставит под угрозу жизни.

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"Мы должны признать одну вещь по поводу реальных взглядов ЕС. Это цивилизация смерти, от которой нас предостерегал Иоанн Павел II... Если Европа переживает из-за права на контрацепцию, права на аборты - то есть на убийство, а не того, что европейцев не рожают, - это кульминация цивилизации смерти", - заявил Пшемыслав Чарнек.

Он добавил, что европейцы с такой позицией "имеют такие же марксистские корни, как большевистский коммунизм или немецкий национальный социализм" и Европа скатилась до уровня "хуже, чем при СССР и коммунистах".

Чарнек подчеркнул, что Европарламент "не имеет права" оценивать законность решений в Польше.

"У нас есть решение Конституционного суда. И давайте руководствоваться им, какие бы глупости мы не слышали от европейцев, представляющих цивилизацию смерти. Давайте руководствоваться верховенством права и польским законом в тех вопросах, где ЕС не имеет никакой компетенции", - заявил он.

Пшемыслав Чарнек ранее прославился заявлением о том, что ЛГБТ "не равны нормальным людям".

Комиссия Сейма по вопросам депутатской этики впоследствии вынесла ему выговор за это.

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