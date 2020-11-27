В Совете Европы раскритиковали Грецию за недостаточную борьбу с коррупцией

В Совете Европы заявили, что Греция должна применять более строгие меры по борьбе с коррупцией, отметив, что Афины не выполнили предыдущие рекомендации.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Группы государств против коррупции GRECO.

"Группа государств против коррупции настоятельно призывает Грецию укрепить свое уголовное законодательство с целью более эффективной борьбы с коррупцией, поскольку страна не выполнила ни одну из четырех рекомендаций GRECO по этому вопросу", - говорится в докладе органа Совета Европы.

Группа "критикует, например, тот факт, что отягчающие обстоятельства, связанные с коррупцией, не полностью охватываются законом, когда суды выносят решения о серьезности и санкции в отношении этих правонарушений, и прокуроры могут воздерживаться от преследования коррупционных правонарушений".

Кроме того, Грецию призывают "также ввести уголовную ответственность за пассивный подкуп государственных должностных лиц, включая судей, членов собрания, присяжных заседателей и судей, в соответствии с Конвенцией об уголовной ответственности за коррупцию".

Греция хотела в июне 2019 снизить с преступления до мелкого правонарушения уголовное преступление подкупа государственных должностных лиц и поэтому соответственно уменьшить связанные с этим санкции, напоминает Совет Европы. После обсуждений, в частности, GRECO и ОЭСР, Афины отступили, переквалифицировав это преступление в ноябре 2019 года.

GRECO - это орган Совета Европы, который стремится повысить потенциал своих членов в борьбе с коррупцией. В настоящее время она объединяет 47 государств-членов Совета Европы, а также Беларусь, Казахстан и Соединенные Штаты Америки. Греция должна представить новый доклад о мерах, принятых для борьбы с коррупцией, до конца октября 2021 года.