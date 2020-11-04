Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

ЕС утвердил санкции против Лукашенко и еще 14 белорусов - СМИ

В Польше - наибольшее количество заражений и смертей с начала пандемии

Байден перехватил лидерство у Трампа в одном из ключевых штатов

Трамп объявил о своей победе на выборах президента США






ЕС утвердил санкции против Лукашенко и еще 14 белорусов - СМИ

Среда, 4 ноября 2020, 15:49

Комитет постоянных представителей ЕС утвердил решение ввести персональные санкции против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и еще 14 белорусов.

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк в Twitter, передает "Европейская правда".

"Послы ЕС только дали "зеленый свет" заморозке активов и запрету выдачи виз для Лукашенко и еще 14 белорусов", - сообщил журналист.

Читайте также
Лукашенко предупредил протестующих: "В плен никого не берем"

По его информации, решение будет опубликовано в Официальном журнале ЕС в пятницу. Тогда оно и вступит в силу.

Напомним, 2 октября Европейский Союз официально ввел санкции против 40 чиновников Беларуси, но в санкционном списке не было фамилии Лукашенко.

Причиной санкций стало подавление массовых акций протеста и фальсификации выборов президента, произошедших 9 августа.

ЕС сначала решил не наказывать персонально Лукашенко, чтобы сохранить возможность урегулирования политического кризиса путем диалога.

Однако уже 12 октября ЕС согласился ввести санкции против Лукашенко.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Беларусь санкции
powered by lun.ua