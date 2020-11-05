Кулеба предлагает "оставить в прошлом" вмешательство Венгрии в украинские выборы и возобновить диалог

Глава МИД Дмитрий Кулеба считает, что следует оставить в прошлом эпизод с вмешательством Венгрии в украинские выборы, чтобы вернуться к предметным разговорам по всем вопросам двусторонней повестки дня.

Об этом он сказал на брифинге в Киеве, отвечая на вопрос корреспондента "Европейской правды".

Он напомнил, что двум венгерским чиновникам запрещен въезд в Украину из-за вмешательства в избирательный процесс. При этом он не стал комментировать информацию о том, что запрет въезда введен для Иштвана Грежи, уполномоченного венгерского министра, ответственного за развитие сотрудничества между областью Саболч-Сатмар-Берег и Закарпатьем, госсекретаря Яноша Арпада Потапи.

"Я за конструктив, за позитив, но если кто-то из партнеров пересекает красную линию, он сразу должен получать от нас очень сильный пинок, который вытолкает его обратно за красную линию", - заявил Кулеба.

В то же время он выступил за то, чтобы оставить в прошлом этот эпизод с вмешательством в избирательный процесс в Украине.

"Венгрия сделала свой шаг, мы сделали свой. Мы действовали жестко, потому что речь идет о принципиальном вопросе. Я надеюсь, что этот эпизод останется в прошлом, эмоции утихнут, и мы вернемся с венгерскими партнерами к предметному разговору по всем вопросам повестки дня, которых много между Украиной и Венгрией", - сказал Кулеба.

Напомним, 26 октября Украина запретила въезд двум высокопоставленным лицам из Венгрии из-за агитации в Закарпатской области во время избирательного процесса на прошедших в стране местных выборах.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал решение "жалким и бессмысленным".

В день голосования на местных выборах в Украине, 25 октября, Сийярто распространил призыв к украинским венграм голосовать за одну из партий, участвующих в местных выборах на Закарпатье - КМКС (Общество венгерской культуры Закарпатья), а также призвал поддержать на выборах мэра Берегова действующего мэра, представителя венгерской общины Золтана Бабяка.