В Польше второй день подряд рекорд заражений - более 27 000 случаев

В Польше за последние сутки зафиксировали более 27 000 новых случаев коронавируса - больше всего с начала эпидемии.

Таковы данные Минздрава Польши, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

За минувшие сутки в стране обнаружили 27 143 новых случая коронавируса. Предыдущий рекорд был зафиксирован накануне - 24 692 случая.

Всего с начала эпидемии коронавирус обнаружили у 466 679 человек.

За последние сутки в Польше умерли 367 пациентов с COVID-19. Всего жертвами пандемии в стране стали 6842 человека.

За минувшие сутки выздоровели 8721 человек. Всего количество выздоровлений выросла до 177 681.

4 ноября власти Польши заявили о введении новых ограничений в стране.

Новые ограничения начнут действовать с субботы 7 ноября и продлятся до 29 ноября.

Кинотеатры, театры, галереи и учреждения культуры будут закрыты. Отели будут принимать только гостей, находящихся в командировке.

В торговых центрах будут закрыты большинство магазинов, работать только продуктовые магазины, аптеки и пункты обслуживания.

Ученики 1-3 классов переходят на онлайн-обучение одновременно для старшеклассников дистанционное обучение продолжается до конца ноября.