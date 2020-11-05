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Франция зарегистрировала рекордные 58 тысяч новых инфекций коронавируса

Четверг, 5 ноября 2020, 20:55

Во Франции за минувшие сутки коронавирус подтвердили в 58 046 человек - самый высокий показатель с момента начала пандемии.

Об этом объявил в четверг глава Генеральной дирекции минздрава Франции Жером Саломон, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Количество людей, умерших от COVID-19, выросло за сутки на 363 и составило 39 037. В среду сообщали о 385 смертях.

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В больницу госпитализировали еще 3000 новых пациентов с коронавирусом.

Общее количество заражений от начала пандемии сейчас составляет 1 601 367. Уровень положительных результатов тестов - 20,76%.

По словам Жерома, эпидемиологическая ситуация в стране серьезная, и 85% коечного фонда в больницах уже используется.

Данные поступили вскоре после того, как Париж объявил о новых ограничительных мерах, введенных в рамках второго общенационального карантина, который действует с прошлой пятницы.

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В частности, в Париже ресторанам запретили доставку и продажу блюд "с собой" с 10 вечера.

В четверг другая европейская страна, Италия, сообщила о рекордных 34 505 случаях новых заражений и 445 смертях. 

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