Зеленский и Макрон выступили за скорейшее проведение "нормандского саммита"

Президенты Украины и Франции выступили за проведение саммита лидеров стран Нормандского формата можно быстрее.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу президента, об этом шла речь в телефонном разговоре президентов Украины и Франции.

Отмечается, что Макрон поддержал украинского коллегу в том, чтобы переговоры лидеров стран Нормандского формата состоялись как можно быстрее.

"Он также высоко оценил мирные инициативы Владимира Зеленского и усилия, которые прилагает Украина для разминирования на Донбассе и разведения войск", - говорится в сообщении.

Макрон заверил, что Украина может рассчитывать на его решимость в том, чтобы способствовать окончанию войны.

В сентябре в Кремле заявляли, что саммит в нормандском формате стоит ждать в обозримом будущем, но он нужен не "ради встречи", а ради результата.