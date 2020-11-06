В Польше второй день более 27 000 заражений и максимум умерших с начала пандемии

В Польше второй день подряд зафиксировали более 27 000 подтвержденных случаев коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Минздрав Польши сообщил о 27 086 случаях коронавируса за последние сутки. Накануне сообщалось о 27 143 новых заражениях.

Всего в Польше заболели уже почти 500 000 человек.

Также за прошедшие сутки коронавирус в Польше унес жизни 445 человек. Это наибольшее число умерших в течение одних суток с начала эпидемии.

Всего коронавирус унес жизни 7287 пациентов.

4 ноября власти Польши заявили о введении новых ограничений в стране.

Новые ограничения начнут действовать с субботы 7 ноября и продлятся до 29 ноября.

Кинотеатры, театры, галереи и учреждения культуры будут закрыты. Отели будут принимать только гостей, находящихся в командировке.

В торговых центрах будут закрыты большинство магазинов, будут работать только продуктовые магазины, аптеки и пункты обслуживания.

Ученики 1-3 классов переходят на онлайн-обучение, для старшеклассников дистанционное обучение продолжается до конца ноября.