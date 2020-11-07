Большинство жителей Закарпатья выступают за вступление Украины в ЕС и НАТО

Подавляющее большинство жителей Закарпатья, в том числе представители национальных меньшинств, поддерживают вступление Украины в ЕС и НАТО.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Центра политической социологии, представленные на форуме Re:Open Zakarpattia.

Так, в целом среди жителей Закарпатья в целом присоединение к ЕС поддерживают 65% опрошенных. Среди представителей национальных меньшинств этот показатель составляет 59%.

Поддержка членства в НАТО среди жителей Закарпатья в целом даже выше – за это высказались 63,5% респондентов. В то же время среди представителей национальных меньшинств поддержка членства в НАТО несколько ниже – 45%.

17,5% опрошенных выступают за внеблоковый статус Украины

Опрос жителей Закарпатья проводился с 24 августа по 6 сентября среди 1000 человек.