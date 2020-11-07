В Германии третий день подряд рекордный рост новых случаев коронавируса

В Германии в течение последних суток обнаружили более 23 тысяч новых случая коронавируса – больше всего с начала эпидемии.

Об этом свидетельствуют данные Института Роберта Коха, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SPIEGEL.

За последние 24 часа было зарегистрировано 23 399 новых случаев заболевания. Предыдущий рекорд составлял 21 506 случаев накануне. Еще днем ранее выявили почти 20 тысяч новых случаев.

Нынешние значения лишь частично сопоставимы с весенними, поскольку в настоящее время проводится значительно больше тестов и в результате выявляется больше инфекций.

По данным института, в общей сложности 642 488 человек по всей Германии были инфицированы Sars-CoV-2 с начала пандемии.

Число смертей, связанных с вирусом, выросло на 130 до 11 226.

По оценкам институт, в настоящее время выздоровело около 412 тысяч человек.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель призвала граждан ответственно отнестись к жесткому карантину, введенному на один месяц, чтобы его возможно было снять до Рождества.

2 ноября в стране начался четырехнедельный частичный локдаун, направленный на замедление распространения коронавирус.

"Мягкий локдаун" предполагает закрытие всех предприятий досуга, ресторанов, кафе и большинства компаний сферы обслуживания. Кроме того, гражданам предписали ограничить социальные контакты за пределами собственного домохозяйства "до абсолютного минимума".