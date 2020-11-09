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Меркель не упомянула Трампа, комментируя результаты выборов в США

Понедельник, 9 ноября 2020, 13:03

Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила избранного президента США Джо Байдена и избранную вице-президентку Камалу Харрис с победой на выборах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SPIEGEL.

Она вспомнила "хорошие разговоры" с Байденом, его многолетний политический опыт и выразила особую радость от знакомства с Харрис. Как первая женщина в должности и ребенок двух иммигрантов, она служит "вдохновением для многих людей в США", отметила Меркель.

По ее словам, в трудное время Байден и Харрис получили большую ответственность от избирателей.

Она отметила, что Германия и США "должны держаться вместе, чтобы справиться с вызовами нашего времени". Меркель назвала среди таких вызовов пандемию, глобальное потепление и борьбу с терроризмом.

В своем заявлении Меркель ни разу не упомянула имя действующего президента США Дональда Трампа.

Напомним, подсчет голосов в США еще не завершен, однако аналитики ключевых американских СМИ, которые подводят промежуточные итоги голосования, решили, что они могут объявить об уверенной победе Байдена в Пенсильвании.

Победа в этом штате позволяет ему закрепить за собой как минимум 284 голоса выборщиков.

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Меркель Выборы в США
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