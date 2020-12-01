В ЕС могут утвердить первую вакцину от COVID накануне Нового года

Европейский регулятор может утвердить вакцину против коронавируса, разработанную производителями Pfizer и BioNTech, в течение четырех недель.

Об этом заявил во вторник агентство ЕС по лекарственным средствам (EMA), сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

EMA планирует созвать совещание до 29 декабря, чтобы решить, достаточно ли данных о безопасности и эффективности вакцины для ее утверждения.

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Агентство также заявило, что уже 12 января может решить, принять ли вакцину другого производителя, американской компании Moderna.

Немецкая фармацевтическая компания BioNTech и ее партнер по США Pfizer заявили ранее во вторник, что обратились к европейскому регулирующему органу с просьбой об ускоренном утверждения их вакцины.

Компании заявили, что клинические испытания показали эффективность вакцины в 95%.

Официальные лица предупреждают, что хотя некоторые люди могут получить вакцину в ближайшие недели, понадобится много месяцев, чтобы сделать прививку миллиардам людей во всем мире.

Напомним, Еврокомиссия уже договорилась о поставках 2 млрд доз потенциальной вакцины разных производителей для блока.