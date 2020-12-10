Украина рассчитывает на сотрудничество с Молдовой по Крыму

Глава МИД Дмитрий Кулеба верит, что Украина и Молдова будут совместно работать над проектами по восстановлению территориальной целостности обеих стран, в частности, по крымскому вопросу.

Об этом Кулеба заявил на брифинге во время визита в Кишинев в четверг, сообщает "Европейская правда".

"Я очень благодарен Молдове за последовательную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Украина тоже последовательно всегда поддерживала Молдову в вопросе приднестровского урегулирования", - сказал Кулеба.

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"Мы будем и в дальнейшем совместно работать над проектами и усилиями, которые будут способствовать восстановлению территориальной целостности наших стран. В этом контексте я проинформировал своего коллегу (главу МИД Молдовы. - Ред.) об инициативе Крымской платформы. Мы рассчитываем на активное конструктивное участие Молдовы в этом формате", - добавил министр.

Кулеба также подчеркнул, что Украина заинтересована в максимальном количестве контактов на всех уровнях с Молдовой, в том числе в визите новоизбранного президента Санду в Украину.

Как известно, высказывания президента Молдовы Игоря Додона о том, что Крым принадлежит России, стали причиной отказа украинских президентов Порошенко и Зеленского от встреч с ним.

Визит Кулебы стал первым визитом главы МИД Украины в Молдову с 2014 года.