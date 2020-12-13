Великобритания отвергла последнее предложение ЕС по торговле - СМИ

Уже в ближайшее время, вероятно - 13 декабря, ЕС и Великобритания определятся о целесообразности дальнейших переговоров о новом формате торговых отношений.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственный источник в британской переговорной команде.

По его словам, последние переговоры, состоявшихся 12 декабря, не принесли успеха - Великобритания отклонила последнее предложение ЕС как "неприемлемую".

"Премьер-министр абсолютно четко заявил: любая сделка должна быть справедливой и уважать фундаментальную позицию о том, что Великобритания будет суверенным государством", - заявил чиновник.

Несмотря на это, переговоры будут продолжаться и ночью до конца воскресенья 13 декабря. В случае отсутствия дальнейшего прогресса премьер-министр Борис Джонсон и президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен должны выступить с заявлением о невозможности дальнейших переговоров.

Это означает, что с начала 2021 торговый режим между Британией и ЕС будет определять только правила Всемирной торговой организации. Такой сценарий противный выхода Британии по составу ЕС навивали "жесткий Brexit", а сторонники - "чистый Brexit".

Напомним, что Великобритания вышла из ЕС в январе, но остается де-факто его членом до 31 декабря, пока действует переходный период. Обе стороны говорят, что хотят заключить торговую сделку, но переговоры зашли в тупик. Накануне Урсула фон дер Ляйен заявила, что "вероятность незаключения сделки выше, чем заключения".