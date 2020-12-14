Евростат: самая высокая почасовая зарплата в ЕС в Дании, самая низкая - в Болгарии и Румынии

Самый высокий средний почасовой заработок среди стран Евросоюза зарегистрирован в Дании и составил 27,2 евро брутто (до вычета налогов) в 2018 году.

Как сообщает "Европейская правда", такие данные опубликовал Евростат.

В тройку стран с самой высокой почасовой зарплатой также вошли Люксембург (19,6 евро) и Швеция (18,2 евро). Далее следуют Бельгия и Ирландия (по 18,0 евро), Финляндия (17,5 евро) и Германия (17,2 евро).

Самая низкая средняя валовая почасовая оплата была зарегистрирована в Болгарии (2,4 евро), за ней следуют Румыния (3,7 евро), Венгрия и Литва (по 4,4 евро), Латвия (4,9 евро), Польша (5, 0 евро), Хорватия и Португалия (по 5,4 евро).

Таким образом, высокий национальный средний почасовой заработок брутто был в 11 раз выше самого низкого в абсолютных цифрах.

В то же время, средний почасовой заработок был в 4 раза выше самого низкого, когда он выражался в Стандартах покупательной способности (PPS), который устраняет разницу в уровне цен между странами.