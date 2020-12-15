Меркель жалуется на "разрушительное" отсутствие дисциплины к Covid-ограничениям

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что некоторые люди твердо решили нарушать коронавирусные ограничения, назвав такое поведение "разрушительным".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

По словам Меркель, некоторые люди мотивируют свои действия тем, что вирус в основном представляет риск для пожилых людей

"Но имеет значение, умрут ли мои родители в возрасте 80 или 90 лет", - заявила Меркель студентам на онлайн-форуме.

"Вторые волны пандемии часто являются самыми опасными", - предупредила Меркель, призывая население серьезно относиться к ситуации.

Ранее министр здравоохранения Германии призвал регулятора Европейского Союза работать быстрее, чтобы утвердить вакцину против коронавируса.

По данным СМИ, Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) планирует утвердить вакцину Pfizer/BioNTech для использования в Евросоюзе к Рождеству, а не в конце месяца, как ожидалось ранее.