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Во Франции ожидают оглашения приговора по делу Charlie Hebdo

Среда, 16 декабря 2020, 08:03

Во Франции ожидают завершения судебного процесса и вынесения приговора для лиц, которых судили по обвинению в причастности к терактам против редакции сатирического журнала Charlie Hebdo и возле кошерного супермаркета в Париже.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Всего в деле судят 14 человек, троих из них - заочно, поскольку они находятся за пределами страны. Их подозревают в различных степенях содействия исполнителям терактов - Саиду и Шерифу Куаши и Амеди Кулибали, от рук которых в январе 2015 года погибли 17 человек. Прокуроры требуют для обвиняемых от 5 лет до пожизненного заключения.

Сторона защиты, в то же время, призывает не вешать чрезмерную вину на именно этих обвиняемых из-за невозможности вынести приговор непосредственным исполнителям терактов - все трое были застрелены на месте.

Пожизненного заключения требуют для Али Риза Пола и Мохаммеда Бельхусина (последнего судят заочно). Для жены погибшего террориста Амеди Кулибали Хаят Бумедьен просят 30 лет, а Мехди Бельхусина, который помог ей бежать из страны - 20 лет.

Для остальных требуют от 5 до 20 лет по подозрениям в том, что они так или иначе помогли экстремистам подготовиться к реализации своего замысла, зная об их намерениях.

Оглашение приговора ожидается в 16 часов.

Со времени начала судебного процесса 2 сентября, во Франции произошли еще три атаки с террористическими мотивами.

Процесс по делу приостанавливали на месяц из-за коронавируса у главного обвиняемого.

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Франция терроризм
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