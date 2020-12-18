ЕСПЧ определил дату заседания по большому делу по Донбассу

Заседание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу "Украина и Нидерланды против Российской Федерации", которое касается событий на Донбассе, предварительно назначено на 15 сентября 2021 года.

Об этом сообщил заместитель министра юстиции Украины, уполномоченный по вопросам ЕСПЧ в Министерстве юстиции Украины Иван Лищина, пишет "Европейская правда".

По словам Лищины, суд планирует очень амбициозный график в этом деле на следующий год. К сентябрю он собирается провести обмен представлениями между Нидерландами и РФ по МН17, а также получить ответы всех участников, включая третьи стороны, на дополнительные вопросы ЕСПЧ.

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"То есть фактически Суд пытается за 9 месяцев догнать в нидерландском деле состояние украинского дела по Донбассу, к которому мы шли шесть лет. Посмотрим, удастся ли это на практике, но Суд настроен очень серьезно: он предупредил стороны, что давать отсрочки будет только в исключительных случаях", - рассказал Лищина в Facebook.

Он сообщил, что заседание по делу "Украина и Нидерланды против Российской Федерации" предварительно назначено на 15 сентября 2021 года.

Напомним, в конце ноября 2020 стало известно, что Большая палата ЕСПЧ решила присоединить к "донбасскому делу" "Украина против России" два других межгосударственных дела - дело Украины против России, которое касается незаконного вывоза детей, и дело Нидерландов против России о сбитии MH17.

В Минюсте заявили, что объединение может иметь положительные последствия для Украины, но в то же время затянет рассмотрение дела в целом.

Суд пояснил, что это решение было принято "в интересах эффективного осуществления правосудия".

Кроме этого объединенного дела, сейчас в суде находятся еще три межгосударственные жалобы и более 7000 индивидуальных жалоб, касающихся событий в Крыму, на востоке Украины и в Азовском море.