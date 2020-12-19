Прокуратура Берлина допросила Навального как "пострадавшего свидетеля"

Прокуратура Берлина допросила российского оппозиционера Алексея Навального в качестве "потерпевшего свидетеля".

Соответствующую информацию подтвердил Министерство юстиции Германии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Допрос был проведен накануне в рамках российского запроса об оказании правовой помощи, о чем ранее сообщил и сам Навальный. По его настоянию, представители следственных органов РФ на допрос допущены не были.

"Господин Навальный был отравлен в России, и он высказался против присутствия российских следователей на его допросе", - пояснил представитель Министерства юстиции, добавив, что такая практика соответствует европейскому соглашению о предоставлении правовой помощи.

Он подчеркнул, что допрос Навального в прокуратуре Берлина не означает одобрения одного или нескольких российских запросов об оказании правовой помощи.

"Это преступление должно быть расследовано в России. Для этого необходимые следственные действия, соответствующие тяжести данного преступления. Вся необходимая для этого информация, включая пробы крови и ткани, и куски одежды, находятся в распоряжении России", - отметил представитель министерства.

Правительство ФРГ отказалось прокомментировать слова российского президента Владимира Путина об отравлении Навального, который отметил, что если бы оппозиционера действительно хотели отравить, то "довели бы это до конца".

"Эти высказывания говорят сами за себя, я не комментирую их", - сказал официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.

Напомним, на днях расследование Bellingcat и The Insider в сотрудничестве с Der Spiegel и CNN установило, что ФСБ России причастна к отравлению Навального веществом "Новичок" в аэропорту Томска.

В течение 2017 года, а также в 2019 и 2020 годах оперативники ФСБ из подпольного подразделения, специализирующегося на работе с ядовитыми веществами, следили за Навальным во время его поездок по России.