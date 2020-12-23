Суд в Стокгольме отклонил жалобу "Газпрома" по поводу цены газа для Польши

Апелляционный суд в Стокгольме отклонил жалобу "Газпрома" об отмене приговора Арбитражного суда в Стокгольме, вынесенного в судебном разбирательстве по иску польской компании PGNiG по снижению контрактной цены за газ по Ямальскому контракту.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Money.pl.

В частности, Апелляционный суд Стокгольма отклонил жалобу "Газпрома" как неприемлемую.

Суд также взыскал с "Газпрома" в пользу PGNiG средства за судебные издержки.

Приговор правомочен. Апелляционный суд Стокгольма не дал разрешения подать апелляцию на решение в Верховный суд, признав, что дело не имеет прецедентного характера.

Напомним, в марте 2020 Арбитражный суд Стокгольма вынес решение по делу между PGNiG с одной стороны и "Газпромом" и "Газпром экспортом" - с другой. Дело касалось цены, действующей при поставках газа в Польшу по Ямальскому контракту.

Суд изменил ценовую формулу в пользу польской стороны, связав ее с европейским рынком. Новая, более низкая цена будет применяться к поставкам, осуществляемым с 1 ноября 2014 года, когда PGNiG подала заявку на пересмотр этой формулы.

Летом PGNiG получила от российского концерна "Газпром" $1,5 млрд переплаты за газ в соответствии с решением Арбитражного суда Стокгольма.