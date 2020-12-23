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В Британии наибольшее количество смертей от коронавируса с конца апреля

Среда, 23 декабря 2020, 19:45

В Великобритании зафиксирован самый высокий ежедневный рост смертности от коронавируса с конца апреля и второй день подряд рекордный рост заболеваемости.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Число смертельных исходов - 744 - является самым высоким ежедневным показателем с 29 апреля, а увеличение числа случаев - 39 237-является самым высоким с начала пандемии.

При этом во вторник сообщалось о 36 804 новых случаев коронавирус, что тоже было рекордным показателем.

Общее количество подтвержденных коронавирусных инфекций в Британии в настоящее время составляет 2 149 551, в то время как число смертей в течение 28 дней после положительного теста достигло 69 051.

Но последняя цифра возрастает до 79 349, если учесть все смертельные случаи с COVID-19 в свидетельстве о смерти.

Ранее сообщалось, что правительство Британии решило распространить максимальный уровень карантинных ограничений на большее количество районов Англии, где обнаружили новый штамм коронавируса.

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