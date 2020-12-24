Парламент Румынии утвердил новое правительство во главе с Флорином Кыцу

Парламент Румынии утвердил состав нового правительства во главе с премьер-министром Флорином Кыцу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Romania TV.

За утверждение правительства проголосовали 260 депутатов, 186 высказались против.

Правительство состоит из членов правоцентристской коалиции, сформированной Национал-либеральной партией бывшего премьера Людовика Орбана, Альянса "USR-PLUS" и Демократического союза венгров Румынии.

Новый кабинет министров состоит из 18 министерств и двух вице-премьерjd без портфеля, в лице Даны Барны, лидера альянса USR-PLUS, и Келемена Хунора, лидера Демократического союза венгров Румынии.

В новом правительстве сохранили свои должности министр обороны Николае Чуке и министр иностранных дел Богдан Ауреску. Для Украины это - неплохая новость, ведь оба министра наладили диалог со своими украинскими коллегами, и можно говорить о том, что он не прервется из-за правительственных ротации.

Подробнее читайте в статье: Орбана заменили на Кыцу: чего ожидать Украине от нового правительства Румынии