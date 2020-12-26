Посольство в Боснии требует вернуть Украине подаренную Лаврову икону

Посольство Украины в Боснии и Герцеговине заявило, что подаренную главе МИД РФ икону надо вернуть Украине.

Об этом в комментарии "Европейской правде заявил посол в Украине в Хорватии, а также Боснии и Герцеговине Василий Кирилич.

По его словам, посольство настаивает на неотложном предоставлении информации официальным Сараево, каким образом попала на территорию этой страны украинская икона, которая была даром для главы российского МИДа.

Пока со стороны боснийской стороны не было ответа на этот вопрос.

"Отсутствие ответа или промедления с ней дают основания считать незаконным перемещение иконы на территорию Боснии и Герцеговины. Этот вопрос является принципиальным, и ответ на него должен быть быстрым и однозначным. Не медийной, а официальной" - подчеркнул Кирилич.

"А если сделан уже первый шаг - икона возвращена в Сараево (эта информация официально не подтверждена), то надо сделать второй - вернуть ее Украине" - добавил он.

Как сообщалось, украинская икона, которую пророссийский член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик подарил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, вернулась в Боснию.