В Австрии из-за ажиотажа закрывают горнолыжные курорты

В Австрии из-за большого наплыва отдыхающих некоторые горнолыжные курорты, которые работают несмотря на эпидемию, ограничивают въезд или вообще останавливают работу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.

В воскресенье из-за большого наплыва людей в субботу закрыли долину Боденталь в австрийской федеральной земли Каринтия.

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Также на выходные из-за большого количества отдыхающих и неспособность обеспечить между ними социальную дистанцию ​​закрыты трассы на курорте в Земмеринге в Нижней Австрии, расположенном примерно в ста километрах от Вены.

Сообщение о большом количестве людей поступают также из горнолыжных курортов Хинтерстодер, Вурцеральм и Касберг в Верхней Австрии.

Похожая ситуация наблюдается также и на других австрийских горнолыжных курортах, из-за чего местные власти и администрация курортов начала вводить ограничения на посещение.

Из-за заполненных зон для парковки люди бросают свои машины на обочинах дорог, что приводит к хаосу и возникновению корок.

В Австрии 26 декабря из-за пандемии COVID-19 введен уже третий локдаун в этом году. На ближайшие три недели в стране снова закрыли большинство магазинов, за исключением продовольственных и тех, которые продают товары повседневного спроса.

При этом на время локдауна в стране позволили работу многочисленных горнолыжных курортов. Из-за эпидемии они открыты только для местных жителей.