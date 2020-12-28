Глава дипломатии ЕС обвинил Россию в дезинформации о COVID-19 для продажи своей вакцины

Российские СМИ распространили ложную информацию о европейских и американских вакцинах от COVID-19 в странах, где они хотят продать свой препарат против коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Западные разработчики вакцин открыто высмеиваются в многоязычных российских государственных СМИ, что в некоторых случаях приводит к абсурдным заявлениям о том, что вакцины превратят людей в обезьян", - написал Боррель в своем блоге.

"Такие рассказы явно направлены на страны, в которых Россия хочет продавать свою вакцину Sputnik V", - добавил топ-дипломат, отметив, что эти действия угрожают общественному здоровью в условиях пандемии COVID-19.

Когда производитель вакцины AstraZeneca, который работал с Оксфордским университетом, приостановил клинические испытания в сентябре из-за тогда еще необъяснимой болезни волонтера, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал репортерам, что Sputnik V более надежен, потому что он основан на аденовирусе, обнаруженном у людей, тогда как британский кандидат представлял собой "обезьянью вакцину".

Испытания вакцины, в которой используется биоинженерная версия безвредного вируса простуды, обнаруженного у шимпанзе, чтобы инструктировать человеческие клетки вырабатывать антигены, были возобновлены в Великобритании через несколько дней после получения разрешения от регулятора.

На прошлой неделе Россия отправила в Аргентину первую партию вакцины от коронавируса в рамках сделки по поставке 10 миллионов доз. Россия также подписала соглашения о поставках с рядом других стран Латинской Америки и Азии.\

Напомним, 27 декабря в странах Европейского Союза началась кампания по массовой вакцинации населения от коронавируса.